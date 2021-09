Décisions du Conseil fédéral : Une quarantaine obligatoire pour les voyageurs sans certificat?

Ce vendredi, le Conseil fédéral devrait dire s’il veut introduire l’obligation de suivre une quarantaine pour les personnes entrant en Suisse et qui n’ont pas de pass Covid.

Pour rentrer dans notre pays sans encombre, le certificat Covid rendra la manœuvre plus simple.

Deux variantes, qui ont été soumises à consultation aux cantons sont possibles. La première consiste à des tests répétés sur les voyageurs non vaccinés et non guéris.