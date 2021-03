Basketball : Une quatrième défaite en cinq matches pour Capela

Un excellent Clint Capela n’a pas permis à Atlanta d’éviter une nouvelle défaite (110:117) face aux Phoenix Suns.

Dans l’Arizona, les Suns ont assommé Atlanta grâce à leur collectif, avec sept joueurs à 10 points et plus, pour consolider leur 2e place dans la Conférence Ouest.

Malgré la défaite de son équipe, le Genevois a été brillant sur le parquet. Capela a inscrit 14 points, 16 rebonds et a terminé la partie avec un bilan de +5. Les Atlanta Hawks restent dans la course aux play-off. Ils comptent 10 points d’avance sur la 11e place.

Philadelphie sonné à Denver

Cette précieuse victoire des Nuggets leur permet de prendre seuls la 5e place de la Conférence Ouest et de rester dans la course pour les plays-offs. La deuxième défaite consécutive des 76ers, battus dimanche par les LA Clippers, permet aux Brooklyn Nets de revenir à leur hauteur en tête de la Conférence Est.

Philadelphie a fait quasiment jeu égal dans le deuxième quart, puis a remporté les deux derniers et est même revenu à six longueurs. Mais l’écart était trop important à combler face à des Nuggets qui, outre Murray, ont pu compter sur un match solide de Nikola Jokic, auteur de 21 points, 10 rebonds et 5 passes décisives.

«Ils nous ont tant manqué»

Denver a signé sa troisième victoire de suite, qui plus est avec le soutien du public (un peu plus de 4000 spectateurs), pour la première fois depuis le huis-clos imposé il y a quasiment un an à cause de la pandémie de Covid-19.