Emeutes en France: Une quatrième nuit de violences se termine par 994 interpellations

La mort d’un adolescent de 17 ans, tué par la police, a déclenché violences et vandalisme à travers tout le pays.

Un très important dispositif, pas moins de 45’000 policiers, a permis de contenir les violences pour cette quatrième nuit d’émeutes en France. Mais le bilan reste très lourd. Il y a eu «79 policiers et gendarmes blessés», quelque 1350 véhicules incendiés, 234 bâtiments incendiés ou dégradés et quelque 2560 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique, selon le ministère de l’Intérieur.

Marseille a connu une nuit agitée, incitant le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à y envoyer des renforts face à des groupes de jeunes souvent masqués et «très mobiles». Samedi matin, le chiffre des interpellations dans tout le pays avoisinait le millier, soit un niveau plus élevé que les nuits précédentes quand la police avait interpellé près de 900 personnes.

Jeunes encagoulés

À Lyon ou Grenoble, des affrontements ont opposé jusque tard dans la nuit des bandes de jeunes souvent encagoulés, se déplaçant en courant ou à trottinette et tirant des dizaines de mortiers vers les policiers qui répliquaient par des grenades lacrymogènes. La région parisienne n’a pas été épargnée, trois villes proches de la capitale ayant décidé d’instaurer un couvre-feu, comme d’autres villes en province.

À Nanterre, ville de la région parisienne où Nahel a été tué par un policier mardi lors d’un contrôle routier, les habitants se préparaient samedi aux obsèques de ce jeune de 17 ans, dont la mort a déclenché violences et vandalisme à travers tout le pays. «La journée du samedi 1er juillet sera pour la famille de Nahel, une journée de recueillement», ont écrit les avocats de la famille, appelant les médias à ne pas assister à la cérémonie afin «d’accorder aux familles endeuillées l’intimité et le respect dont elles ont besoin».

Avant même ces obsèques, le ministre de l’Intérieur avait annoncé «davantage d’unités spécialisées» telles que le RAID et le GIGN, troupes d’élite de la police et la gendarmerie. Des blindés légers de la gendarmerie ont aussi été envoyés pour tenter de faire baisser les tensions par rapport à la nuit précédente, lors de laquelle 492 bâtiments ont été visés, 2000 véhicules brûlés et des dizaines de magasins pillés.