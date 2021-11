Soudan : Une quinzaine de morts dans la répression des manifestants anti-putsch

Les militaires au pouvoir depuis un coup d’État au Soudan répriment violemment la contestation. Ce mercredi, une quinzaine de manifestants ont été tués.

Presque un mois sans internet

Au total, depuis le putsch, 38 personnes, dont trois adolescents, ont été tuées et des centaines blessées. Mais si la répression a débuté dès le premier jour, elle a franchi un nouveau palier mercredi. Avant le déchaînement de violences, le nouveau pouvoir militaire - qui a coupé internet le 25 octobre - a également brouillé l’ensemble des communications téléphoniques dans un pays où l’opposition s’organisait par SMS ou même via des graffitis.

La brutale déconnexion des 45 millions de Soudanais a entamé la mobilisation: là où les manifestants étaient des dizaines de milliers, le 30 octobre et le 13 novembre, cette fois-ci, ils n’ont plus été que des milliers. Face à eux, les forces de sécurité étaient tout aussi nombreuses, bloquant les ponts reliant Khartoum à ses banlieues et les avenues habituellement arpentées par les manifestants - en 2019 pour dire non au dictateur Omar el-Béchir et désormais au général Abdel Fattah al-Burhane, auteur du putsch.