Canton de Fribourg - Une quinzaine de véhicules vandalisés à Estavayer-le-Lac

Une quinzaine de véhicules ont fait les frais de pneus dégonflés dans la nuit de dimanche à lundi, à Estavayer-le-Lac (FR). Plusieurs particuliers ont retrouvé une pancarte sur leurs pare-brise signée par le collectif La Ronce et ont en fait part sur les réseaux sociaux. Connu pour ses actes de sabotage et de vandalisme, le groupe écologiste a ensuite revendiqué ses actions par le biais d’un communiqué. Les activistes expliquent leur acte par l’urgence climatique et demandent aux autorités des actions immédiates en faveur de l’écologie. Sur Facebook, un habitant affirme même que ses deux voitures hybrides ont été prises pour cibles.