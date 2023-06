Genève: Une manifestation a exigé la libération de Jérémy, militant du climat incarcéré à Champ-Dollon

La saga dure depuis un an et demi

Jérémy est accusé de violation de domicile, d’incendie intentionnel et de dommages à la propriété. Avec des tiers non identifiés, il aurait mis le feu à des engins de chantier du cimentier Holcim, dans une gravière à Laconnex (GE), le 4 janvier 2022. Le Ministère public lui reproche aussi d’avoir «saboté» d’autres véhicules, et sprayé des menaces ainsi que des insultes sur des façades de bureau. Un mandat d’amener a été délivré le 15 juin 2022. Mais ce n’est que le 15 mars dernier – soit neuf mois plus tard – que le jeune homme a été appréhendé et placé en détention préventive pour «risque de collusion». L’activiste a fait recours contre cette mesure, que le Tribunal fédéral a rejeté le 12 mai. Au cours des procédures entamées l’an passé, la justice a relevé le manque de collaboration de Jérémy, qui a notamment refusé de s’exprimer et de donner les codes d’accès de plusieurs de ses appareils électroniques. Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent.