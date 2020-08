Le drame s’était produit sur une arête entre l’aiguille de Mex et Jorniva, en Valais. La quinquagénaire genevoise avait glissé et chuté d’une centaine de mètres. Les secours n’avaient pu que constater son décès. Le Tribunal de Martigny (VS) avait reconnu l’accompagnateur valaisan coupable d’homicide par négligence et lui avait infligé 75 jours-amende avec sursis, une amende et une interdiction d’exercer de trois ans. Il avait aussi eu de lourds dépens pour tort moral à payer à la famille de la victime.