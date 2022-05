Canton de Soleure : Une randonnée tourne mal, un mort et une blessée

Un homme de 23 ans et une femme de 20 ans ont fait une chute dimanche dans une zone escarpée au nord de Soleure.

Une randonnée a tourné au drame dimanche après-midi dans la région de Welschenrohr, au nord de Soleure. «20 Minuten» rapporte lundi qu’un promeneur a entendu des appels à l’aide dimanche et a trouvé une femme blessée en contrebas d’une pente escarpée et rocheuse. Les premières investigations ont révélé que la femme et un homme, tous deux originaires du canton de Berne, ont fait une chute alors qu’ils faisaient une randonnée. Dans un premier temps, l’homme était porté disparu.