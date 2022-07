Canton du Jura : Une randonneuse à l’hôpital après avoir été chargée par une vache mère

Règles de prévention

La police et le service de prévention des accidents dans l’agriculture rappellent quelques règles à l’intention des randonneurs. En présence de vaches mères, il est recommandé de marcher calmement et de garder ses distances avec les animaux, qui peuvent percevoir une présence trop proche comme une agression.

Il ne faut pas s’approcher des veaux et en aucun cas les toucher. Les chiens doivent être gardés en laisse et à bonne distance, et le contact direct entre le troupeau et les canidés doit être évité à tout prix. Si les vaches s’approchent trop près, il faut lâcher le chien et le tenir éloigné.