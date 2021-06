Jura : Une randonneuse attaquée par un troupeau de vaches mères

Mardi, dans la commune du Bémont, une promeneuse, qui avait emprunté un chemin de pâturage, a été chargée par des vaches allaitantes. Son chien a succombé à ses blessures.

L’Union suisse des paysans rappelle que la présence de chiens de compagnie conduit plus facilement à un tel accident.

Mardi matin, une randonneuse et son chien, tenu en laisse, ont été chargés par un troupeau de vaches mères sur un chemin traversant un pâturage, dans la commune du Bémont (JU), annonce, dans l’après-midi, la police cantonale jurassienne. Blessée dans l’attaque, la promeneuse a été prise en charge par la Rega pour être acheminée dans un hôpital. Son fidèle compagnon n’a, lui, pas survécu. Il a succombé à ses blessures.

Les circonstances exactes de cet accident n’ont pas encore été établies. Une enquête menée par la gendarmerie de Saignelégier est en cours, afin d’en connaître les causes. En automne 2019, une cinquantenaire qui tentait de récupérer son chien dans un pâturage, avait subi le même sort, piétinée par des vaches à Sainte-Croix (VD), avant d’être emmenée à l’hôpital.

Les vaches protègent leurs veaux

Il y a deux semaines encore, l’Union suisse des paysans confiait que la présence de chiens de compagnie conduisait plus facilement à un accident. Le mois dernier, dans le cadre d’un cours de sensibilisation aux bovins, Myriam Maridor, conseillère et enseignante à la Chambre neuchâteloise d’agriculture, rappelait, elle, que «les vaches mères qui veulent protéger leurs veaux ont davantage tendance à attaquer si elles se sentent menacées», tout en précisant que les bovins n’attaquent jamais sans raison. Si c’est toutefois le cas, Myriam Maridor recommandait de «se coucher par terre et de lâcher son chien.»