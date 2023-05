Une randonneuse fait une chute mortelle

La police cantonale bernoise a été informée lundi peu avant 17 h 45 qu’un accident de montagne s’était produit à Bönigen (BE). Selon les premières informations, une femme et un homme se trouvaient sur le chemin menant de la Schynige Platte au Roriwanghorn et à la descente vers Bönigen. Pour des raisons encore indéterminées, la femme a soudain glissé et est tombée sur une bande rocheuse.