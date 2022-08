Berne : Une randonneuse retrouvée morte en montagne

Une femme a été retrouvée sans vie dimanche à Därstetten (BE), au-dessus de l’Obere Walalp. Une enquête a été ouverte.

Une femme a été victime d’un accident de randonnée en montagne dimanche à Därstetten (BE), au-dessus de l’Obere Walalp. Pour des raisons à déterminer, elle a chuté dans un couloir et a été mortellement blessée. La femme n’étant pas arrivée à destination dimanche comme prévu, des tiers ont entrepris des recherches afin de la retrouver. Elle a été retrouvée lundi sans vie. Son identification formelle n’a pas encore été effectuée. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l’Oberland afin de déterminer le déroulement et les circonstances exactes de l’accident.