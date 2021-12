Moyen-Orient : Une rare panthère de Perse capturée dans une région montagneuse d’Irak

Le félin, un mâle d’environ 5 ans, est une sous-espèce du léopard considérée comme en danger par l’UICN. Il en resterait moins de mille dans le monde.

Le léopard persan est présent dans une zone couvrant le Caucase, l’Iran et l’Afghanistan, notamment. Il est en danger d’extinction. Celui-ci a été capturé dans le Kurdistan irakien.

Une panthère de Perse, appelée aussi léopard persan, a été capturée dans une région montagneuse du nord de l’Irak, où elle a dû être amputée d’une patte vendredi à cause d’une blessure. L’animal est un mâle âgé d’environ cinq ans et pèse entre 90 et 100 kilos.