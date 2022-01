France : Une rave party interdite rassemble 1500 personnes

Dans la nuit de vendredi à samedi, plus d’un millier de personnes se sont réunies illégalement pour célébrer le nouvel An, dans l’Yonne, en France.

Une rave party illégale, qui a débuté vendredi soir, rassemblait encore samedi matin quelque 1500 personnes sur un site industriel de Saint-Florentin dans l’Yonne, a indiqué la préfecture de département. «Un important dispositif de gendarmerie est en place afin de sécuriser les abords du site et les axes de circulation. Un périmètre de sécurité a été installé et des contrôles alcoolémie et stupéfiants sont en cours», a-t-elle précisé dans un communiqué samedi matin.