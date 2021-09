Vallorbe (VD) : Une rave party réunit quelque 2000 personnes sur un alpage

Des fêtards venus des quatre coins de la Romandie et au-delà se sont donnés rendez-vous sur les hauts de Vallorbe, au grand dam de l’exploitant des lieux.

Entre samedi soir et dimanche, c’était la fête à la Combe à Barathoux. Cet alpage, sur les hauts de Vallorbe (VD), a accueilli bien malgré lui quelque 2000 personnes à l’occasion d’une rave party. Les participants venaient de Lausanne, Genève et même d’Italie. Pour la plupart, ils sont arrivés en train et ont marché depuis la gare de Vallorbe, soit environ une heure et demie d’ascension. D’autres se sont risqués à monter en voiture, au prix de quelques crevaisons sur les cailloux du chemin privé menant au chalet, explique «La Région». La police, arrivée vers 22h, a jugé qu’il était trop tard pour forcer une évacuation, plus d’un millier de fêtards étant déjà présents à ce moment-là.