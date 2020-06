Straumann

«Une récession est imminente»

L’équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire s'attend à un chiffre d'affaires qui va «probablement» reculer.

La croissance va nettement ralentir pour Straumann cette année. Le directeur financier Peter Hackel s'attend à un chiffre d'affaires qui va «probablement» reculer, a-t-il indiqué dans une interview lundi au site d'informations The Market. «Les perspectives à long terme restent intactes», a t-il commenté.

Décision difficile

A en croire le dirigeant, la situation actuelle n'est aucunement comparable avec celle, plus grave, vécue lors de la crise financière. «En 2009, nous proposions essentiellement des implants à parois parallèles de qualité supérieure.» Actuellement, les implants sont vendus sous différentes formes et dans diverses catégories de prix. Le portefeuille produits est bien plus diversifié.