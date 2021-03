L’armée suisse a innové avec l’école de recrues de printemps à cause du coronavirus. Si le 18 janvier, 12’000 conscrits ont dû accomplir leur devoir militaire, pour 5000 d’entre eux, les trois premières de formation ont eu lieu à la maison, en télétravail. Le 8 février dernier, ces astreints sont finalement entrés en caserne et ont subi un test pour savoir si leur apprentissage avait été fait correctement. Car, au programme, ces personnes avaient 6 heures de cours quotidien via leur ordinateur et devaient s’astreindre à 4 heures de sport hebdomadaire. Parmi les sujets abordés: s’annoncer correctement à un supérieur, connaître les grades ou encore apprendre les différentes parties de l’arme personnelle.