OrelSan: réédition de Civilisation avec 10 inédits

OrelSan : Une réédition de «Civilisation» avec dix titres inédits

«J’ai revu toutes les maquettes que j’avais faites dans le doc à l’époque et je m’étais dit qu’il y en avait qui étaient pas si nazes. Du coup, pendant les six-sept derniers mois, je les ai retravaillées et je vais les sortir», a dit le Français de 40 ans.

Parmi les titres inédits se trouveront «Évidemment», duo que l’artiste a enregistré avec Angèle, ainsi que «Ah la France», que le rappeur qualifie de «mélange entre Michel Sardou et The Prodigy» et que ses producteurs avaient jugés «catastrophique», comme on peut le voir dans la série documentaire de Prime Video documentaire.