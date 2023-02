Israël: Une réforme controversée de la justice franchit une étape

«Niveau d’inquiétude»

«Compte tenu du niveau d’inquiétude publique et politique, j’appelle le gouvernement israélien à suspendre les modifications législatives proposées et à les ouvrir à un débat et à une réflexion plus larges», a affirmé Volker Türk, après que le Parlement israélien a approuvé mardi en première lecture deux dispositions phare de cette réforme controversée.