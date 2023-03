Espagne: Une réforme des retraites sans heurts

Adopté, mi-mars, par le gouvernement par la voie d’un décret, le texte a reçu, jeudi, le feu vert définitif de la majorité des députés, avec 179 voix pour, 104 contre et 61 abstentions, notamment grâce à l’appui de partis indépendantistes basque et catalan. Ce «large soutien» va permettre de «moderniser notre système» de retraite et de renforcer «son équité et sa durabilité», s’est félicité, sur Twitter, le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escriva, porteur de cette mesure.