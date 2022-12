Agriculture: Une réforme sans mesures pour le climat et la biodiversité

Pour le lobby agricole aux Chambres fédérales, les mesures en faveur de la biodiversité ou du climat peuvent attendre. Getty Images

Après deux ans de suspension, le Conseil des Etats a repris ce mardi la réforme de la politique agricole PA22+ sous la houlette du conseiller fédéral Guy Parmelin. Le projet a été revu à la baisse, notamment sur tous les aspects écologiques et climatiques, où la gauche a été battue. «Nous avons besoin d’une politique agricole intensive et durable», a déclaré Ruedi Noser (PLR/ZH). Les sénateurs ont largement suivi cette ligne.

Pour la minorité rose-vert, Adèle Thorens (V/VD) a déploré que ses collègues renoncent aux mesures pour la biodiversité qui étaient prévues dans le projet initial de la PA22+. On n’y trouve pas trace non plus de mesures en faveur du climat avec des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. «Nous ne pouvons pas attendre 2030 pour engager de manière conséquente notre agriculture dans la lutte contre le réchauffement climatique», a plaidé en vain la Vaudoise. Par ailleurs, la droite a refusé d’aller plus loin dans des mesures garantissant le bien-être des animaux.

Quelques avancées

Guy Parmelin a défendu une politique «des petits pas… plutôt que de forcer et de n’arriver à rien du tout». Des propositions pour réduire les primes pour les assurances récolte ou pour une meilleure couverture sociale du partenaire dans l’exploitation ont été acceptées. Le conseil a également adopté une motion qui charge le Conseil fédéral de traiter dans un autre texte la révision du droit foncier rural, qui était prévue pourtant dans la PA22+.

Huit années de perdues

Les associations de protection de la nature ont vivement réagi à cette PA22+ toujours orientée vers la production intensive. Pro Natura, Greenpeace, le WWF et BirdLife ont signé un communiqué commun titré «Tragédie de la politique agricole. 8 ans d’immobilisme au lieu de changement». La prochaine politique agricole est prévue pour 2030. Les associations déplorent la perte de «huit précieuses années durant lesquelles la résilience des systèmes agroalimentaires pourrait être améliorée. Huit ans où les subventions nocives à la biodiversité continueront d’être versées, les pesticides et les engrais minéraux indirectement subventionnés et la promotion des produits animaux payée avec nos impôts».