Administration fédérale : Une réfugiée ukrainienne obtient de haute lutte le droit de déménager

Diplômée de niveau universitaire, mère de deux jeunes enfants, une Ukrainienne a été accueillie dans une famille domiciliée dans le canton de Lucerne peu après le début de la guerre dans son pays. Ayant rapidement cherché du travail, cette titulaire d’un permis de protection S a fini par trouver un job non à Lucerne mais à… Bâle, dans une entreprise de pharma. Épuisée par près de quatre heures de trajet par jour et peu de temps pour s’occuper de ses enfants de 4 et 9 ans, elle a demandé un changement de canton. Mais le canton de Bâle a refusé, rapporte Watson. S’il ne s’exprime pas sur les raisons de son choix, il précise qu’il a déjà accueilli plus de personnes au permis S que ne le prévoit la répartition fédérale.