A la frontière de l’Ukraine : Une région russe déclare l’état d’urgence face à l’afflux de réfugiés

Une région russe frontalière de l’Ukraine a déclaré l’état d’urgence samedi face à l’afflux de réfugiés des régions séparatistes de l’est de l’Ukraine, qui ont ordonné l’évacuation des civils.

Milliers d'évacuations

Le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine a fait plus de 14'000 morts depuis 2014. Selon le ministère russe des Situations d’urgence, près de 400 personnes et 150 véhicules étaient impliqués dans l’accueil des personnes arrivant depuis les territoires séparatistes. Les autorités de Donetsk ont indiqué samedi matin qu’un peu plus de 6600 personnes avaient été évacuées.