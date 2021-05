Birmanie : Une reine de beauté troque son écharpe de Miss contre une AK-47

Cela fait plus qu’une quarantaine de jours que Htar Htet Htet a pris les armes pour lutter contre la junte et sa «dictature maléfique».

Elle a troqué ses talons hauts et son écharpe de Miss pour un fusil d’assaut: une ancienne reine de beauté birmane se bat aux côtés des factions rebelles opposées à la junte, «prête à payer de sa vie» son soutien à la résistance.

Depuis 42 jours, Htar Htet Htet vit dans la jungle, dans un territoire contrôlé par une des multiples guérillas ethniques du pays, et apprend le maniement des armes. Sur une photo diffusée mardi sur sa page Facebook, la jeune femme de 31 ans, se dévoile en t-shirt et treillis noir, un AK-47 en bandoulière.

Plus de 780 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d’Etat militaire du 1er février qui a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, d’après une ONG locale. Malgré les violences, les manifestations se poursuivent et des milliers de grévistes paralysent des secteurs entiers de l’économie.