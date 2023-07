France: Une relation opaque et privilégiée entre Uber et Macron

Le rapport final de la commission d’enquête parlementaire sur les Uber Files publié mardi pointe du doigt les liens étroits entre Emmanuel Macron et la plateforme américaine. «La confidentialité et l’intensité des contacts entre Uber, Emmanuel Macron et son cabinet témoignent d’une relation opaque mais privilégiée», y compris depuis son accession à la présidence de la République, selon le rapport.

La commission d’enquête, lancée il y a six mois, a auditionné 120 personnes dont deux anciens Premiers ministres, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls. D’anciens dirigeants d’Uber ont également été entendus pour tenter de cerner les agissements d’Uber en France entre 2014 et 2017. L’affaire a été déclenchée par la révélation des Uber Files, soit la fuite de 124’000 documents internes recueillis par Mark McGann, ancien lobbyiste pour le compte d’Uber, et communiqués au journal britannique «The Guardian».