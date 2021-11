M6 - Une candidate blessée par Cristina Cordula

«Les reines du shopping» : Une remarque de Cristina Cordula «achève» une candidate

L’une des participantes des «Reines du shopping» a confié qu’une phrase de l’animatrice sur son physique l’avait blessée.

Son passage dans l’émission d’M6 en août 2021 a laissé un goût amer à Chloé, alias The Ginger Chloé sur Instagram et Tik Tok. La Française avait pris part à une semaine des «Reines du shopping», qui ont été déclinées au masculin , dont le thème était «Féminine en montrant votre dos». Elle a raconté dans une vidéo qu’une remarque de l’animatrice l’avait «achevée».

En découvrant la tenue de Chloé, Cristina Cordula, célèbre pour son «Ma chérie» avait déclaré: «La règle d’or pour dévoiler votre dos, c’est de ne pas montrer votre bourrelet». Et cette phrase a blessé l’influenceuse. «Je ne vous cache pas que c’était très difficile pour moi quand on m’a dit que c’était une erreur d’avoir montré mon dos parce qu’on apercevait mon bourrelet. Mais mon bourrelet, je ne peux pas l’enlever, il fait partie de moi. Et à ce moment-là, j’ai eu honte de moi, j’ai eu honte de mon corps», s’est souvenue Chloé.