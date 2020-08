il y a 1h

E-sport – «LoL»

Une remontada pour les livres d'histoire

L'équipe de Schalke 04 a réussi ce qui paraissait impossible: se qualifier pour les play-off de LEC alors qu'elle était dernière au classement.

Odoamne, Gilius, Abbedagge, Neon et Dreams (de g. à dr.) ont réussi un exploit historique. -DR

Personne n'aurait osé parier sur un tel scénario. L'équipe de Schalke 04, qui appartient au club de football du même nom en première division allemande, n'avait que 4% de chances de se qualifier pour les play-off du LEC, le championnat européen de «League of Legends» («LoL»). Affichant un bilan désastreux de 8 défaites pour aucune victoire, il ne semblait pas y avoir le moindre espoir.

Mais c'est pourtant à ce moment-là que le déclic s'est produit, avec une victoire hautement improbable contre l'armada de Fnatic, le 4 juillet. Schalke 04 s'est alors transformée en une véritable machine à gagner, semaine après semaine, remportant notamment ses sept derniers matches. Si l'entier de l'équipe est à féliciter, à commencer par Neon et Abbedagge, cette métamorphose n'aurait sans doute pas été possible sans l'arrivée dans l'équipe du jungler allemand Gilius.

«Quand j'ai rejoint l'équipe à 0-8, tout le monde pensait que c'était mort. Mais nous avons gagné contre Fnatic et nous avons réalisé que si on s'imposait dans presque tous les matches à venir, on pouvait le faire. On m'a traité de fou quand je l'ai dit à l'interne à ce moment-là, mais au final, on l'a fait! Quelle remontée! C'est un immense soulagement, mais c'est maintenant l'heure de travailler pour les play-off et tenter de se qualifier pour les Worlds», a réagi Gilius dimanche après la qualification pour les play-off.

L'exploit de Schalke 04 est probablement l'une des remontées les plus spectaculaires et les plus improbables de l'histoire de l'e-sport. D'autant que l'équipe a dû compter sur des résultats favorables dans les autres matches pour valider tous ces efforts. L'équipe G2 n'a ainsi pas failli et sa victoire contre Excel dimanche a permis à Schalke 04 de se qualifier, au détriment d'Excel.

Des play-off plus ouverts que jamais

Alors que Fnatic et G2 ont écrasé la concurrence dans l'histoire du LEC, ces deux équipes (qui ont chacune remporté 7 des 15 titres décernés au total) ont été plus que bousculées cette saison. Fnatic ne s'est même qualifié que lors de la dernière journée et devra affronter Rogue, leader de la saison, au premier tour du winners' bracket des play-off.

De son côté, G2 a également connu des hauts et des bas durant cette saison. Le tenant du titre sera opposé à Mad Lions dans l'autre duel du Winners' bracket. Les perdants de ces deux affiches auront encore une chance d'atteindre la finale via le Losers' bracket, dans lequel s'affronteront les deux équipes allemandes, Schalke 04 et SK.

La conquête du titre européen et des quatre places qualificatives pour le championnat du monde (Worlds) promet d'être épique. D'autant plus que Fnatic, G2, Rogue et Mad Lions paraissent les quatre en mesure d'aller au bout. A moins que Schalke 04 ne réussisse à nouveau un exploit mémorable. Car c'est bien l'équipe en forme du moment!