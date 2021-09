PASSIONE ENGADINA - Une rencontre au sommet de plus de 100 voitures italiennes de légende

Le week-end dernier a eu lieu la dixième édition du rallye Passione Engadina. À cette occasion, plus d’une centaine de voitures anciennes et sportives avaient fait le déplacement à Saint-Moritz.

L’édition 2021 du Passione Engadina a clairement prouvé que les voitures anciennes exerçaient un pouvoir de fascination croissant. Plus d’une centaine de voitures italiennes anciennes, des plus belles aux plus exclusives, avaient fait le déplacement à Saint-Moritz pour défiler devant le public sur fond de coulisses et de splendeurs alpines.

Plus de 30 Ferrari

Ferrari était l’invité d’honneur de cette édition. Plus de 30 bolides de Maranello, et pas seulement des rouges, faisaient partie du cortège – dont un grand nombre était mis à disposition par le concessionnaire de supercars Ronnie Kessel, sponsor principal de la première heure du Passione Engadina. Le clou du spectacle et le Saint Graal pour tous les collectionneurs de Ferrari était sans nul doute la Ferrari 250 (330) GTO, qui est toutefois restée statique lors du dîner de gala. Lors de ventes aux enchères, la voiture la plus chère au monde a déjà atteint des sommes de l’ordre de 50 à 70 millions de dollars. Mais comme la discrétion est de mise entre collectionneurs et que tout dépend de son degré de convoitise, ces chiffres sont évidemment à considérer comme des estimations et non comme des chiffres exacts.

Plus d’une centaine de véhicules ont pris part à la 10ème édition du Passione Engadina. Passione Engadina Avant le rallye, le public a pu admirer de près les voitures au Kulm Country Club, à Saint-Moritz. Passione Engadina Le Saint Graal de tous les Ferraristi était sans nul doute la présence de la Ferrari 250 (330) GTO au dîner de gala. Passione Engadina

D’une beauté intemporelle, la Ferrari 250 California Spyder, issue de la collection «Turning Wheel» de la famille Stieger, est sans doute la voiture la plus chère à avoir participé au rallye à travers les montagnes grisonnes. Dans les années 1960, cette décapotable de Maranello est passée entre les mains d’Alain Delon. Aujourd’hui, le prix de cette sportive de prestige italienne peut facilement atteindre plusieurs dizaines de millions en fonction de son état et de ses précédents propriétaires.

Exclusives, chères et légendaires

Arborant le fameux emblème du cheval cabré, la Ferrari Daytona 365 Competizione du célèbre spécialiste suisse de voitures anciennes et sportives, Edi Wyss Engineering, était tout aussi spectaculaire, chère et exclusive. La voiture de compétition, qui, selon la légende, doit son nom à sa triple victoire aux 24 Heures de Daytona, aux États-Unis, n’a été construite qu’à 15 exemplaires. Aujourd’hui encore, cette voiture exige tout de son pilote et pourtant, les collectionneurs sont prêts à mettre 6,5 millions (voire plus) sur la table quand l’un des modèles arrive sur le marché.

Dans la même catégorie, on retrouve aussi l’Alfa Romeo 6C 2500 SS du célèbre collectionneur italien d’Alfa Romeo, Corrado Lopresto. À ses yeux, l’élégant véhicule noir des années 1940 fait partie des plus belles oldtimers de tous les temps. Le collectionneur suisse de voitures anciennes, Albert Spiess, est au moins aussi célèbre. Bien qu’il soit surtout réputé pour sa collection de Lamborghini et d’Aston Martin, c’est une Ferrari F50 jaune qu’il a sortie du garage pour l’occasion. Les modèles plus récents de la catégorie «Kessel Tribute» (nom donné à la catégorie des nouvelles voitures de sport au rallye), parmi lesquels se trouvaient deux Ferrari Monza SP2, n’ont pas non plus manqué d’attirer tous les regards.

Des célébrités parmi les pilotes

Les anciens pilotes de rallye, Luca et Andrea Betti, ont présenté leur réinterprétation de la légendaire Lancia Delta Evo 1, baptisée «Kimera Automobili EV0 37». Parmi les pilotes se trouvaient également quelques grands noms, notamment Simona de Silvestro, qui avait pris place à bord d’une Alfa Romeo Montreal, le double champion du monde, Miki Biasion, ainsi que Christian Geistdörfer, qui a longtemps couru avec la légende de course automobile, Walter Röhrl.