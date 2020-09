Diplomatie : Une rencontre virtuelle UE-Chine sur fond de tensions

Une représentation de l’UE et le président chinois se réunissent ce lundi en visioconférence pour discuter notamment de l’accord sino-européen sur les investissements, alors que les relations continuent de se détériorer entre la Chine et les États-Unis.

Avancer dans les négociations sur les investissements et le commerce malgré des tensions croissantes, notamment sur Hong Kong ou Huawei: c’est tout l’enjeu de la visioconférence qui réunit lundi les chefs de l’UE, la chancelière allemande et le président chinois.

Ce devait être un grand moment des six mois de la présidence allemande de l’UE: un sommet à Leipzig (est) avec les dirigeants des 27 pays de l’UE et leur homologue chinois.

Mais la pandémie de coronavirus est passée par là et la rencontre, désormais virtuelle, se tient en format réduit: le chef du Conseil européen (qui représente les 27 de l’UE) Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la chancelière allemande Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping.

Accord sur les investissements

La tâche s’annonce délicate: «On espère s’entendre lundi sur une feuille de route pour aplanir nos différends», mais «même si l’objectif politique est d’accélérer les négociations et de conclure d’ici fin 2020, on acceptera un accord seulement s’il vaut le coup», insiste-t-il.

Pékin a déjà quelque peu refroidi l’ambiance en interdisant samedi toute importation de porc allemand en Chine – le plus grand marché de l’Allemagne hors UE – en raison d’un cas de peste porcine dans le Brandebourg (est), un coup dur pour Angela Merkel.

En revanche, l’UE a annoncé lundi avoir signé, après feu vert des 27, l’accord passé fin 2019 avec la Chine sur leurs indications géographiques protégées (IGP), visant à défendre 100 appellations européennes (dont un quart françaises), allant du champagne français à la feta grecque, et autant de spécialités chinoises.

Autre dossier sur la table, le climat: alors que l’UE se donne un objectif de neutralité carbone pour 2050, les Européens veulent pousser Pékin à muscler ses ambitions en visant une neutralité carbone en 2060, un pic d’émissions de CO2 dès 2025 et en cessant la construction de centrales à charbon.

Guerre commerciale

Cette réunion intervient alors que les relations ne cessent de se détériorer entre Chine et États-Unis sur fond de guerre commerciale.

Prise entre ces deux feux, «l’UE doit définir ses propres intérêts, doit être forte et indépendante, aussi bien de la Chine que des États-Unis», a déclaré le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, dans un entretien au journal allemand dominical Welt am Sonntag.