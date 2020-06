Ambassade suisse à Washington

Une rénovation onéreuse fortement critiquée

Le Contrôle fédéral des finances s’étonne d’un doublement des coûts en trois ans et ne comprend pas la décision de procéder à une rénovation complète.

Manque de transparence

Évolution des coûts incompréhensible

Le CDF ne comprend pas non plus l’évolution des coûts. Entre 2015 et 2018, le projet est passé de sept à quatorze millions de francs, montant du crédit actuellement sollicité. Une telle hausse dans la phase de l’avant-projet – plus du double en trois ans – n’est pas compréhensible en tout point pour le CDF.