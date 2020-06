Suisse

Une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

Le Conseil des Etats a accepté ce mercredi la proposition de la conférence de conciliation sur la rente-pont selon laquelle les personnes concernées toucheront 2,25 fois le montant des besoins vitaux. Le Conseil national se prononcera jeudi.

La rente-pont doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail (archives).

Les chômeurs âgés qui ne retrouvent pas de travail toucheront une rente-pont. Cette prestation transitoire ne sera toutefois accordée qu’aux personnes qui seront arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire. Et elle sera plafonnée.

Le Conseil des Etats a accepté mercredi par 27 voix contre 16 la solution présentée par la conférence de conciliation. L’UDC, quelques PLR et quelques PDC s’y sont opposés. Le Conseil national devrait accepter jeudi la proposition qui correspond à sa position.

Les ménages de plus d’une personne devraient obtenir une rente-pont de 65’643 francs par an au maximum. Pour les personnes seules, cette aide sera de 43’762 francs. Cela représente 2,25 fois les besoins vitaux dans les deux cas. Le projet devrait coûter 150 millions de francs par an.