Le Real Madrid s’impose

Une rentrée gagnante et une image forte

Les Madrilènes ont répondu au FC Barcelone en dominant Eibar 3-1. Buteur, Marcelo a marqué les esprits.

Le Brésilien Marcelo genou à terre, tête baissée, et poing levé après son but.

Les «Galactiques» sont revenus! Entre lourd contexte sanitaire et revendication antiraciste, les stars du Real Madrid ont dominé Eibar dimanche soir 3-1 à huis clos pour la 28e journée de Liga après trois mois d'arrêt forcé, et répondent ainsi au leader FC Barcelone.

Les images de ce grand retour du Real resteront dans les mémoires: l'arrivée des joueurs à pied au stade Alfredo Di Stefano, les remplaçants masqués, gantés et distancés, mais surtout le latéral brésilien Marcelo genou à terre, tête baissée et poing levé après son but (37e), en hommage à George Floyd et à la lutte antiraciste.