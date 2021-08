Neuchâtel : Une rentrée scolaire presque normale dans le canton

Les élèves du postobligatoire et ceux du cycle 3 de l’école obligatoire, ainsi que tous les enseignants, devront porter le masque en classe à la rentrée.

Lundi 16 août, c’est 19’384 élèves qui prendront le chemin de l’école obligatoire dans le canton de Neuchâtel, dont 1604 pour la première fois. Même si la vigilance liée à la Covid-19 reste de mise, cette rentrée s’annonce presque normale. Pour l’école postobligatoire, lundi 16 août est aussi le jour où les élèves des écoles professionnelles reprendront les cours en présentiel et en classes complètes. 2573 lycéens leur emboîteront le pas le lundi 23 août 2021, soit 99 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée précédente. Pour ce début d’année scolaire, le port du masque reste obligatoire en classe et dans tous les espaces communs intérieurs. De plus, les gestes barrières continuent d’être appliqués strictement et les autotests sont recommandés tous les mardis.