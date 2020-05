Coronavirus

Une rentrée scolaire sous conditions en France

Outre le port du masque jugé «obligatoire», le Conseil scientifique a dévoilé plusieurs préconisations pour la rentrée.

«Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l'éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire», indique le Conseil dans ce rapport mis en ligne en soirée, considérant en revanche le port du masque «impossible» en maternelle. Lorsqu'ils ne peuvent pas porter de masque, notamment pendant les repas, «les élèves et le personnel des établissements scolaires devront s'organiser pour respecter la règle de distanciation sociale», selon ce rapport de dix pages transmis vendredi aux autorités.

Quel rythme?

Concernant les tests, le Conseil scientifique considère qu'un dépistage massif des élèves et de l'ensemble du personnel «n'est pas envisageable», car il concernerait plus de 14 millions de personnes et devrait être renouvelé régulièrement (tous les 5-7 jours) pour être efficace. Le Conseil scientifique est par ailleurs «favorable» à ce que «le principe de volontariat et de non obligation de la part des familles soit retenu, avec la possibilité d'une poursuite de l'enseignement à distance». (nxp/ats)