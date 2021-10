Etats-Unis – Une rentrée sous haute surveillance pour la Cour suprême américaine

États-Unis : Une rentrée sous haute surveillance pour la Cour suprême américaine

Port d’armes à feu, avortement, limites posées au financement des écoles confessionnelles font partie des «sujets brûlants» qui seront traités lors de la session 2021-2022.

Pour la première fois en un an et demi, ses neuf sages devaient se retrouver en personne pour une audience au sein du temple du droit américain. Mais l’un d’eux, Brett Kavanaugh, a été testé positif au Covid-19 jeudi et participera aux échanges à distance.