Amérique du Sud : Une réouverture de la frontière entre le Venezuela et la Colombie évoquée

Nicolas Maduro a évoqué avec le nouveau président colombien Gustavo Petro une réouverture de la frontière entre les deux pays, fermée depuis 2019.

Une frontière de 2200 km

La frontière entre les deux pays, autrefois la plus fréquentée d’Amérique latine, s’est totalement refermée, le passage des véhicules étant déjà restreint depuis 2015. Sur cette immense frontière de plus de 2200 km de nombreux passages clandestins ont cependant été crées, puis le trafic piétonnier et fluvial officiel a partiellement repris fin 2021. Le passage des véhicules et des marchandises reste cependant fermé dans la ville colombienne de Cucuta, où se trouvent les principaux ponts frontaliers.