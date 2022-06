Nucléaire iranien : Une reprise des pourparlers de Vienne «dans les prochains jours»

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne et le ministre des Affaires étrangères iranien ont tenu une conférence de presse conjointe samedi à Téhéran.

L’Union européenne et l’Iran ont annoncé samedi une reprise «dans les prochains jours» des pourparlers sur le dossier nucléaire suspendus depuis plus de trois mois, à l’occasion d’une visite surprise à Téhéran du dirigeant européen Josep Borrell.

«Rapidement et immédiatement»

Les pourparlers lancés à Vienne en avril 2021 entre l’Iran et les grandes puissances (Russie, Etats-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) sont au point mort depuis mars, Américains et Iraniens s’accusant mutuellement de les bloquer. Ils visent à réintégrer les Etats-Unis à l’accord de 2015 prévoyant des limitations au programme nucléaire iranien, dénoncé en 2018 par l’ex-président américain Donald Trump, et à ramener l’Iran au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte, appelé JCPOA.

Conclu en 2015 par l’Iran et les six puissances, le JCPOA vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire de l’Iran, accusé de chercher à se doter de l’arme atomique malgré ses démentis, en échange d’une levée progressive des sanctions internationales asphyxiant l’économie iranienne. Or l’administration Trump avait rétabli les sanctions américaines, provoquant l’ire de l’Iran. «Ma visite a pour principal objectif de briser la dynamique actuelle c’est-à-dire la dynamique de l’escalade» et de sortir les pourparlers de l’impasse, a déclaré Josep Borrell, accompagné lors de sa visite d’un jour à Téhéran du coordinateur de l’UE chargé de superviser le dialogue de Vienne, Enrique Mora. «Nous allons reprendre les discussions sur le JCPOA dans les prochains jours», a-t-il dit. Et «quand je dis dans les prochains jours cela veut dire rapidement et immédiatement».