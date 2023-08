Commerces suisses: Une reprise «puissante» et «choquante» du tourisme d’achat

Les cantons frontaliers pointés du doigt

Sans surprise, Swiss Retail Federation souligne que ce sont dans les cantons frontaliers que le tourisme d’achat est le plus important. Et de citer les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Jura, Neuchâtel, Saint-Gall et le Tessin. «C’est donc précisément chez eux que le commerce de détail estime absolument capital de rester compétitif par rapport aux pays limitrophes et de ne pas être désavantagé par des conditions-cadres fédérales, aussi bien que cantonales et communales», souligne-t-elle.