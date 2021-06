Etats-Unis : Une résidence pour seniors LGBTQ a été inaugurée

Un EMS où les couples seniors de même sexe ou les personnes transgenres peuvent vivre leurs vieux jours dans un environnement sûr a été ouvert à Houston.

«Regardez, on finit toujours par s’en sortir. Cinq millions de non et un oui !» s’exclame Dina Jacobs, une personne transgenre avec 57 ans de carrière en tant que drag queen, pour résumer les revers de sa vie et le bout du tunnel qu’elle aperçoit enfin.