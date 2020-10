Conseil de sécurité : Une résolution sur les femmes ne passe pas à l’ONU

Cette résolution portée par Moscou et Pékin était jugée très faible et sans plus-value par une majorité de membres du Conseil de sécurité de l’ONU.

La Russie, soutenue par la Chine, a échoué vendredi à faire adopter au Conseil de sécurité de l’ONU une résolution sur la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir et dans les processus de paix, le texte ne recueillant lors d’un vote que 5 voix sur 15.

Le projet contenait des recommandations pour que les États membres de l’ONU améliorent la condition des femmes. Il a été jugé très faible et sans plus-value par une majorité de membres du Conseil – dont les États-Unis et l’Europe – et même constitutif d’un retour en arrière comparé aux textes adoptés depuis 20 ans. Il fallait neuf voix à Moscou pour faire adopter la résolution, point d’orgue de sa présidence du Conseil de sécurité en octobre, sans utilisation d’un droit de veto par l’un des membres permanents de cette enceinte.