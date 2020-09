Selon le site sportif The Athletic, qui a obtenu dans la foulée davantage de détails concernant cette affaire, une femme serait bel et bien entrée dans l’hôtel des Houston Rockets lundi soir – réussissant à franchir plusieurs contrôles de sécurité – et ne l’aurait quitté que le mardi matin à l’aube. C’est à ce moment qu’elle aurait été interceptée et interrogée par le service de sécurité. Selon le site sportif nord-américain, elle aurait été en contact avec au moins deux joueurs, House et le vétéran Tyson Chandler, qui ont d’ailleurs tous deux été écartés du 3e match de la série mardi pour «raisons personnelles».