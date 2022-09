Une retraitée piège deux faux policiers

Depuis le début du mois de juillet, plus de 1,1 million de francs ont été soutirés par des escroqueries au téléphone, rapporte le «Tages-Anzeiger». La police cantonale zurichoise explique que les escrocs se font généralement passer pour des agents ou des procureurs et racontent qu’un membre de la famille a été victime d’un grave accident. Ils ajoutent qu’il n’est pas possible d’opérer le blessé sans un paiement préalable en espèces. Ils utilisent aussi des techniques de pression pour pousser leur victime à agir vite. Une réalité qui existe dans plusieurs cantons suisses.