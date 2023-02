Nyon: Une retraitée qui harcelait ses voisins sera incarcérée

Nyon (VD) : Une retraitée qui harcelait ses voisins sera incarcérée

Une septuagénaire en conflit avec ses voisins depuis une vingtaine d’années fera de la prison ferme. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte l’a jugée coupable de diffamation, injure, menaces et contrainte. Elle a écopé de six mois de privation de liberté et de 180 jours-amende à 300 francs le jour, rapporte le quotidien «La Côte». A cette peine ferme s’ajoutent huit mois de prison et 40 jours-amende avec sursis. La retraitée devra aussi entreprendre un suivi thérapeutique. Elle avait régulièrement harcelé ses voisins en interpellant leurs enfants jugés trop bruyants, en les accusant par voie d’affiches d’avoir tué son chat, en répandant de l’huile sur leur véhicule, en tendant une corde en travers du chemin d’accès ou encore en menaçant toute la famille.