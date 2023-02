La Chaux-De-Fonds (NE): Une octogénaire séquestrée et tabassée par son voisin 

La victime est réapparue couverte d’hématomes et dans un état critique.

C’est une situation hautement traumatisante qu’a vécu une retraitée, vendredi dernier, chez elle à La Chaux-de-Fonds (NE). Selon nos informations, alors qu’un proche l’attendait dehors, cette femme de 82 ans a été interpellée par son voisin de palier, qui l’a alors attrapée et attirée chez lui en lui couvrant la bouche pour l’empêcher de crier. Une fois la porte refermée, il l’a entravée, rouée de coups de poings, de pieds, de casserole et menacée à l’aide de ciseaux et d’un couteau sous la gorge. Les raisons de cette attaque sont encore inconnue.