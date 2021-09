Grisons - Une réunion de chasseurs dégénère totalement

«Tu vas mourir ce soir!»

Selon le retraité, l’attaque se serait terminée dans la rue. Après avoir pu s’enfuir du local de chasse et courir à l’extérieur, il aurait finalement été rattrapé par l’enseignant. Celui-ci l’aurait alors une nouvelle fois jeté au sol avant de lui donner des coups de pieds au visage. Deux passantes seraient finalement parvenues à calmer l’agresseur et venir en aide à la victime.

La police est arrivée sur place vers 3h du matin et a immédiatement alerté les secours. Ceux-ci ont emmené le retraité à l’hôpital où il a dû être soigné pendant une semaine. Il a notamment subi une fracture au crâne. L’enseignant a été interpellé, puis rapidement relâché. Les forces de l’ordre lui ont confisqué son arme à feu et il n’a plus le droit de s’approcher du retraité à moins de 40 mètres. Le senior a porté plainte contre lui. La police confirme le dépôt d’une plainte sans pouvoir donner davantage de précisions à cause de l’enquête en cours.