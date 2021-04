États-Unis : Une réunion des acteurs d’«Urgences» se prépare

George Clooney, Julianna Margulies, Anthony Edwards et leurs camarades de la série médicale se retrouveront pour la bonne cause.

Après ceux de «Friends», c’est au tour des comédiens d’«Urgences» – série qui a été diffusée entre1994 et 2009 – de se retrouver. Contrairement aux six amis new-yorkais qui se sont revus pour tourner un épisode spécial, ceux de la série médicale ne se réuniront pas physiquement et encore moins pour faire revivre leur personnage, mais pour la bonne cause, a révélé «People».