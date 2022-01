Réunion des Spice Girls au mariage de Brooklyn

Floride : Une réunion des Spice Girls au mariage du fils de Victoria

Les cinq membres du groupe se retrouveront en Floride pour les noces de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz.

D’après le «Sun», Victoria a invité les quatre autres membres du groupe au mariage de Brooklyn et de Nicola Peltz, qui se tiendra le 9 avril 2022 en Floride . «C’était une charmante invitation et les filles ont hâte d’assister à la cérémonie. Ce sera la première fois qu’elles se retrouveront depuis longtemps. Elles se réjouissent donc de pouvoir rattraper le temps perdu», a déclaré une source au «Daily Mail».

Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs d’une reformation des Spice Girls commence à courir, d’autant plus que Melanie Chisholm avait confié en décembre 2021 dans le «Ellen DeGeneres Show» qu’elle et ses collègues parlaient constamment d’une future tournée mondiale du groupe. «Ça a toujours fait partie de nos plans. Nous avons fait cette incroyable tournée des stades au Royaume-Uni, il y a deux ans. C’était la meilleure chose que nous avons faite», avait-elle alors assuré. Cependant, il y a peu de chances que Victoria soit de la partie, puisqu’elle avait dit qu’elle ne chanterait plus jamais avec les Spice Girls.