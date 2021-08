États-Unis : Une réunion géante de bikers dans le Dakota du Sud fait fi du variant Delta

Malgré le risque de cluster, des dizaines de milliers de motards ont convergé cette semaine vers la ville américaine de Sturgis pour leur réunion annuelle qui n’exige ni vaccin, ni test, ni masque.

Les autorités sanitaires ont averti que cette réunion annuelle, qui doit attirer jusqu’à un demi-million de personnes dans cet État du Midwest, pourrait se transformer en un événement «superpropagateur», comme ce fut le cas l’an dernier. Sans compter que le variant Delta, plus contagieux, inquiète encore plus cette année.

Mais les organisateurs affirment que les dix jours de rassemblement, qui se tiennent à Sturgis pour la 81e fois, sont trop importants pour la localité et son économie pour être annulés.

Interrogée sur les préoccupations sanitaires, la porte-parole de la ville, Christina Steele, a souligné que les vaccins étaient disponibles et que la plupart des événements seraient organisés à l’extérieur; la ville laisse d’ailleurs les motards consommer de l’alcool dehors pour éviter qu’il y ait foule dans les bars.

«Les gens ne sont pas inquiets du Covid en ce moment»

«Cette année, les gens sont juste contents d’être dehors et de voyager de nouveau, de s’amuser et de voir les amis qu’ils n’ont pas vus depuis un moment, dit-elle. Les gens ne sont pas inquiets du Covid en ce moment.»

Le rassemblement n’exige pas de preuve de vaccination, de test Covid ou de port du masque, mais il fournit aux visiteurs tests et vaccins gratuits – même s’il faut plusieurs semaines pour que l’immunité postvaccinale entre en jeu. Gel hydroalcoolique et masques sont disponibles à la demande, mais la majorité des participants préféraient ne pas se couvrir la bouche et le nez.