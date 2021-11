TF1 : Une réunion pour les anciens de «Koh-Lanta»

La production du jeu d’aventures fêtera les 20 ans du programme avec une émission spéciale.

La première saison de «Koh-Lanta» a été diffusée en août et septembre 2001.

La production de «Koh-­Lanta» a décidé de fêter les 20 ans du programme de deux manières. En plus de la saison actuellement diffusée, «Koh-Lanta, La légende» , qui réunit les candidats les plus emblématiques depuis le lancement du jeu, Adventure Line Productions a enregistré une émission spéciale avec une cinquantaine d’anciens aventuriers, mais sans l’animateur Denis Brogniart, retenu en Asie sur le tournage de la prochaine saison .

Au programme, d’après les informations du «Parisien»: des échanges de souvenirs et des images d’archives. Teheiura, qui a avoué avoir triché en demandant de la nourriture à des pêcheurs, fait partie des invités. Parmi les autres noms dévoilés par le quotidien français, on peut citer Jesta et Benoît, qui étaient tombés amoureux durant leur aventure, Moussa, Naoil, Yacine, Gilles ou encore Claude.