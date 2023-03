Terrorisme : Une «revenante» de Syrie condamnée à 10 ans de prison

Dans la haine

«On est un peu plus que dans la radicalisation, là… On est dans le djihad», observe le magistrat. Amandine Le Coz s’est convertie à l’islam à 23 ans, et ses parents l’ont mise dehors. À cause de ce rejet, celle qui a été un peu mannequin, un peu vendeuse, beaucoup fêtarde, se radicalise rapidement. «J’étais dans la haine», justifiera-t-elle du box vitré.